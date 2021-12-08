Иран готов начать сотрудничество с Азербайджаном и Россией в области синхронизации электросетей - министр (версия 2)

БАКУ / Trend / - Иран готов начать сотрудничество с Азербайджаном и Россией в области синхронизации электросетей.

Как сообщает в среду Trend, об этом сказал министр энергетики Ирана Али Акбер Мехрабиан в ходе встречи с послом Азербайджана в Иране Али Ализаде.

Министр сказал, что Азербайджан провел большую работу, заслуживающую высокой оценки, в области энергетики, включая добычу газа и производство электроэнергии.

По словам Мехриабана, Иран и Азербайджан имеют давнюю историю отношений в водной и энергетической сферах.

"Необходимо максимально использовать потенциал посредством постоянных диалогов по приграничным рекам двух стран. Азербайджан и Иран могут и дальше развивать экономические обмены, в том числе водные и энергетические", - заявил Мехриабан.

Он отметил, что в центре внимания находится усовершенствование гидроузлов "Гыз галасы", "Худаферин" и гидроэлектростанций на реке Араз.

"По последним данным, оборудование для гидроэлектростанций закуплено и доставлено на площадку. Иран готов продолжить и развивать обмен электроэнергией с Азербайджаном. Кроме того, завершено исследование в области обмена электроэнергией между Ираном, Азербайджаном и Россией. Иран готов начать сотрудничество с Азербайджаном и Россией в области синхронизации электросетей. Учитывая разное время пикового потребления электроэнергии в летнее и зимнее время в трех странах, можно увеличить транзит электроэнергии в различных формах", - сказал министр.

В ходе встречи посол Азербайджана в Иране Али Ализаде отметил, что Азербайджан заинтересован в развитии отношений с Ираном.

"Между двумя странами существует тесное энергетическое сотрудничество. В связи с этим будут завершены работы на гидроузлах "Худаферин" и "Гыз галасы", - заявил Ализаде.

Отметим, что гидроузлы "Гыз галасы" и "Худаферин" на реке Араз на азербайджано-иранской границе имеют пропускную способность более 1,6 миллиарда кубометров. Общая установленная мощность гидроэлектростанций составит 280 МВт. Эти гидроузлы и гидроэлектростанции позволят обеим сторонам совместно использовать водные и энергетические ресурсы реки Араз.