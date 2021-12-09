В Yelo Bank прошел семинар «Трансформация и Лидерство» (ФОТО)

БАКУ/Trend/ - Придерживаясь ценности «Мы открыты к новшествам», Yelo Bank продолжает создавать возможности своим сотрудникам для получения нового опыта и знаний. Так, на прошлой неделе в головном офисе Yelo Bank прошел семинар «Трансформация и лидерство».

Наряду с сотрудниками банка в семинаре приняли участие представители ведущих компаний страны. Тренинг касался личных целей, лидерства и эмоционального интеллекта. На мероприятии также обсуждались сущность и преимущества медитации.

Семинар проводил Чингиз Мехтиев, международно сертифицированный лайф-коуч и тренер.

В конце мероприятия были даны ответы на вопросы участников и предоставлена информация об индивидуальных консультациях.

Чингиз Мехтиев - создатель программ «лайф-коуч» и трансформатор, тренер, проводящий семинары не только в Азербайджане, но и за рубежом. Основная цель программ, проводимых в офлайн- и онлайн-форматах, - улучшить состояние здоровья, увеличить положительные эмоции и расширить мышление человека.

В рамках проекта Yelo Talks Банк продолжит проводить различные тренинги и выступления для обучения и развития своих сотрудников.

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