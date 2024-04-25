Казахстан начал переход к новой экономической модели - Касым-Жомарт Токаев

АСТАНА /Trend/ - Казахстан начал переход к новой экономической модели, которая базируется на принципах справедливости, инклюзивности, прагматичности.

Как передает в четверг Trend, об этом, в частности, сказал президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в ходе выступления на ХХХІІІ сессии Ассамблеи народа Казахстана (АНК) "Единство. Созидание. Прогресс".

"Мы начали переход к новой экономической модели, которая базируется на принципах справедливости, инклюзивности, прагматичности и закладывает прочную основу повышения благополучия всего народа. Мы строим страну равных возможностей, в которой каждый будет иметь достойный уровень жизни", - подчеркнул он.

По его словам, эти реформы по своим масштабам носят беспрецедентный характер, но почивать на лаврах нельзя, нужно продолжать их качественную реализацию.

"Чтобы совершить рывок в развитии, предстоит решить много проблем, копившихся десятилетиями. Только общими усилиями мы сможем заложить надежный фундамент будущих свершений, осуществить кардинальные изменения в политике, экономике, культуре, социуме. Именно поэтому повестка нынешней сессии ассамблеи обозначена как "Единство. Созидание. Прогресс". Эти три слова очень точно и емко отражают не только предназначение АНК, но и суть нашего стратегического курса. Наша главная миссия – созидать, строить, творить", - добавил Касым-Жомарт Токаев.

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