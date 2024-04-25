В результате паводков в Казахстане были эвакуированы свыше 119 тысяч человек - Касым-Жомарт Токаев

АСТАНА /Trend/ - В результате паводков в Казахстане были эвакуированы свыше 119 тысяч человек.

Как передает в четверг Trend, об этом, в частности, сказал президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в ходе выступления на ХХХІІІ сессии Ассамблеи народа Казахстана "Единство. Созидание. Прогресс".

"В час испытаний сплотилось все наше общество. В результате слаженных действий правительства, государственных органов, профильных служб, а также помощи волонтеров были своевременно эвакуированы более 119 тысяч человек, в том числе почти 45 тысяч детей. Нам удалось спасти жизни людей, и это главное", - отметил он.

По его словам, Казахстан столкнулся с разрушительным стихийным бедствием, которое охватило половину страны.

"Но в эти трудные дни ярко проявилось единство нашего народа: спасатели, волонтеры, госслужащие, военнослужащие, сотрудники правоохранительных органов, гражданские активисты, представители бизнеса и молодежь. Никто не остался в стороне от общего дела. Дух единства и солидарности охватил все регионы страны", - добавил Касым-Жомарт Токаев.

Напомним, что паводки в Казахстане начались в марте. В 8 регионах страны на местном уровне было объявлено чрезвычайное положение. В спасательных работах были задействованы десятки тысяч человек.

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