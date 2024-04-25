В полуфинале Кубка Азербайджана по футболу установлен рекорд

БАКУ /Trend/ - В полуфинальной стадии Кубка Азербайджана по футболу было забито 14 голов.

Как сообщает в четверг Trend со ссылкой на İdman.biz, в матчах между "Карабахом" и "Нефтчи" было забито девять голов (4:0, 4:1), а в матчах между "Зиря" и "Габалой" - пять (2:1, 2:0).

Это абсолютный рекорд в истории турнира. Пока что больше всего голов в полуфиналах было забито в сезонах 1994/95 и 2008/09. В обоих случаях число голов было равно 13.

В полуфинальном матче между "Карабахом" и "Нефтчи" зафиксировано повторение самой большой разницы голов в истории турнира (в сезоне 2021/22 "Карабах" победил "Габалу" со счетом 3:1 и 5:0).

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