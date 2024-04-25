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Фильм азербайджанского режиссера включен в конкурсную программу Каннского кинофестиваля

Культура Материалы 25 апреля 2024 10:33 (UTC +04:00)
Фильм азербайджанского режиссера включен в конкурсную программу Каннского кинофестиваля

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Джани Бабаева
Джани Бабаева
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БАКУ /Trend Life/ - Фильм азербайджанского режиссера Азера Гулиева "Sanki yoxsan" (Словно тебя нет) включен в конкурсную программу короткометражных фильмов 77-го Международного Каннского кинофестиваля, сообщает Trend Life со ссылкой на сайт фестиваля.

77-й Каннский кинофестиваль пройдет с 14 по 25 мая 2024 года. В текущем оду в конкурсе будут представлены 11 короткометражных фильмов, отобранных из 4420 заявок.

"Золотая пальмовая ветвь" в категории "Короткометражный фильм" будет вручена жюри под председательством бельгийской актрисы Любны Азабаль.

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