Фильм азербайджанского режиссера включен в конкурсную программу Каннского кинофестиваля

БАКУ /Trend Life/ - Фильм азербайджанского режиссера Азера Гулиева "Sanki yoxsan" (Словно тебя нет) включен в конкурсную программу короткометражных фильмов 77-го Международного Каннского кинофестиваля, сообщает Trend Life со ссылкой на сайт фестиваля.

77-й Каннский кинофестиваль пройдет с 14 по 25 мая 2024 года. В текущем оду в конкурсе будут представлены 11 короткометражных фильмов, отобранных из 4420 заявок.

"Золотая пальмовая ветвь" в категории "Короткометражный фильм" будет вручена жюри под председательством бельгийской актрисы Любны Азабаль.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!