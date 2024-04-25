Закир Гасанов понаблюдал за ходом командно-штабных учений (ФОТО/ВИДЕО)

БАКУ /Trend/ - В соответствии с планом подготовки на 2024 год, в армии Азербайджана продолжаются учения с целью поддержания высокого уровня боевой подготовки воинских частей.

Как сообщает в четверг Trend со ссылкой на минобороны Азербайджана, по сигналу "Тревога" подразделения воинских частей покинули пункт постоянной дислокации и сконцентрировались в районе сосредоточения.

"Руководящий состав министерства обороны Азербайджана понаблюдал за ходом командно-штабных учений, проводимых в общевойсковых учебных центрах.

Прибыв на командный пункт управления, развернутый в полевых условиях, генерал-полковник З.Гасанов заслушал доклады командиров и штабных офицеров о решениях, принятых в ходе проведения операций на карте.

Было отмечено, что в ходе учений основное внимание уделяется дальнейшему совершенствованию навыков оперативного принятия решений командным составом, развитию деятельности взаимодействия штабов, а также их способности по управлению боем в сложных условиях.

Генерал-полковник З.Гасанов положительно оценил ход учений и дал соответствующие поручения должностным лицам по более качественному проведению мероприятий по боевой подготовке с учетом современных методов ведения боя", - говорится в сообщении ведомства.

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