В Казахстане будет введен режим жесткой экономии госсредств - Касым-Жомарт Токаев

АСТАНА /Trend/ - В Казахстане будет введен режим жесткой экономии государственных средств.

Как передает в четверг Trend, об этом, в частности, сказал президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в ходе выступления на ХХХІІІ сессии Ассамблеи народа Казахстана "Единство. Созидание. Прогресс".

"От отечественных компаний и предпринимателей в различные фонды помощи (в связи с паводками - ред.) поступили и продолжают ежедневно поступать значительные финансовые средства. Думаю, что их общая сумма еще увеличится. Выражаю благодарность предпринимателям, уверен в нашем дальнейшем успешном сотрудничестве на благо народа. Все эти средства будут направлены на помощь пострадавшим от паводков и восстановление населенных пунктов. Государство возместит ущерб всем пострадавшим, никто не останется без поддержки. Мы сократим бюджетные расходы в пользу неотложных задач ликвидации последствий паводков. В стране будет введен режим жесткой экономии госсредств", - отметил он.

Токаев подчеркнул, что весь казахстанский народ поддерживает пострадавших сограждан.

"Понимаю, что лишиться в одночасье всего нажитого упорным трудом – нелегко. Хочу еще раз обратиться к пострадавшим согражданам: весь наш народ поддерживает вас. Государство сделает все, чтобы вы как можно скорее могли вернуться к нормальной жизни", - добавил он.

Напомним, что паводки в Казахстане начались в марте. В 8 регионах страны на местном уровне было объявлено чрезвычайное положение. В результате паводков под водой остались тысячи домов, свыше 119 тысяч человек были эвакуированы. В спасательных работах были задействованы десятки тысяч человек.

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