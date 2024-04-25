Подписание документов о сотрудничестве между Азербайджаном и Венгрией послужило развитию отношений - Сахиль Бабаев

БАКУ /Trend/ - Подписание в прошлом году Совместной декларации о расширенном стратегическом партнерстве между Азербайджаном и Венгрией, а также ряда других документов о сотрудничестве послужило развитию отношений между Азербайджаном и Венгрией.

Как сообщает в четверг Trend, об этом заявил министр труда и социальной защиты населения Азербайдана Сахиль Бабаев во время выступления на 10-м заседании Совместной комиссии по экономическому сотрудничеству между правительствами Азербайджана и Венгрии.

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