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Подписание документов о сотрудничестве между Азербайджаном и Венгрией послужило развитию отношений - Сахиль Бабаев

Общество Материалы 25 апреля 2024 10:57 (UTC +04:00)
Подписание документов о сотрудничестве между Азербайджаном и Венгрией послужило развитию отношений - Сахиль Бабаев

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Хумай Агаджанова
Хумай Агаджанова
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БАКУ /Trend/ - Подписание в прошлом году Совместной декларации о расширенном стратегическом партнерстве между Азербайджаном и Венгрией, а также ряда других документов о сотрудничестве послужило развитию отношений между Азербайджаном и Венгрией.

Как сообщает в четверг Trend, об этом заявил министр труда и социальной защиты населения Азербайдана Сахиль Бабаев во время выступления на 10-м заседании Совместной комиссии по экономическому сотрудничеству между правительствами Азербайджана и Венгрии.

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