В Ханкенди обнаружены оружие и боеприпасы

БАКУ /Trend/ - В городе Ханкенди обнаружены оружие и боеприпасы.

Как сообщает в четверг Trend, информацию об этом распространило МВД Азербайджана.

Было отмечено, что в результате проведенных сотрудниками полиции мероприятий 24 апреля на территории города Ханкенди были обнаружены и изъяты 5 единиц автоматического оружия различных марок, 17 обойм для патронов, 450 патронов различного калибра, 5 штык-ножей и другие боеприпасы.

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