Экспорт драгоценных камней и металлов из Таджикистана вырос в 1 250 раз в I квартале

БАКУ /Trend/ - В первом квартале 2024 года экспорт драгоценных и полудрагоценных камней и металлов из Таджикистана вырос более чем в 1 250 раз по сравнению с январем - мартом прошлого года, передает Trend.

Данные, предоставленные Агентством по статистике при президенте республики, показывают, что за первые три месяца текущего года такие товары были экспортированы из Таджикистана на сумму $297,9 млн. В то время как в январе - марте прошлого года объем экспорта драгоценных металлов и камней составил $238 тыс.

Общая стоимость всех товаров, экспортированных из республики в первом квартале 2024 года, составила около $613,6 млн, что в 1,8 раза больше, чем в аналогичном периоде прошлого года. Таким образом, за счет драгоценных металлов и камней были обеспечены поставки почти половины всех товаров из Таджикистана в другие страны.

Всего, согласно данным Агентства по статистике, Таджикистан в первом квартале этого года вел торговлю со 100 странами мира.

В Таджикистане добывается золото, серебро, а также различные драгоценные и полудрагоценные камни. В прошлом году, по данным министерства промышленности и новых технологий, в республике выросло производство золота на 7%, а за последние 10 лет его нарастили на 450%.