Увеличение трансфертов SOFAZ в госбюджет-2022 поддержит стабильность маната – ЦБА

БАКУ/Trend/ - Увеличение трансфертов Государственного нефтяного фонда (SOFAZ) в государственный бюджет на 2022 год по сравнению с предыдущим годом поддержит стабильность национальной валюты Азербайджана, передает в пятницу Trend со ссылкой на Центральный банк Азербайджана.

По данным регулятора, профицит платежного баланса и принятая макроэкономическая платформа могут нейтрализовать факторы риска в среднесрочной перспективе.

"Принятое на 2022 год увеличение трансфертов по нефти в госбюджет по сравнению с предыдущим годом поддержит стабильность национальной валюты. С другой стороны, антиинфляционная денежно-кредитная политика будет служить поддержанию сбалансированного уровня внутреннего спроса на монетарные факторы. По мере нейтрализации воздействия временных внешних и внутренних факторов затрат на цены смягчающее воздействие монетарных факторов, играющих уравновешивающую роль, будет усиливаться", - говорится в сообщении регулятора.

Также отмечается, что следующие решения по параметрам коридора процентных ставок будут приниматься с учетом среднесрочных макроэкономических прогнозов и изменения баланса рисков инфляции.

"Чтобы иметь возможность принимать адекватные решения в области денежно-кредитной политики, мы продолжим внимательно следить за факторами инфляции, связанными с затратами и предложением, и рассматривать прогнозы развития мировой и национальной экономики в различных сценариях", - отмечается в заявлении ЦБА.

(Автор: Садраддин Агджаев. Редактор: Эльдар Пашаев)