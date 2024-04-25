COP29 может стать поворотным моментом в переходе к "чистой" энергетике в Азербайджане и за его пределами - Фатих Бирол (Эксклюзивное интервью)

БАКУ /Trend/ - COP29 может стать поворотным моментом в переходе к "чистой" энергетике в Азербайджане и за его пределами, сказал в эксклюзивном интервью Trend исполнительный директор Международного энергетического агентства (МЭА) Фатих Бирол.

"На протяжении многих лет между Азербайджаном и Европой существовали хорошие, взаимовыгодные отношения. Азербайджан уже доказал, что является надежным энергетическим партнером Европы, поставляя энергоресурсы через Южный газовый коридор. У страны также огромный потенциал как в области ветровой, так и солнечной энергии. Правительство предпринимает шаги в этом направлении и имеет хорошие планы по максимальному использованию потенциала возобновляемой энергии. Объявление аукциона в сфере солнечной энергии является отличным примером в этом направлении", - сказал он.

Бирол считает, что если эти планы будут реализованы, Азербайджан может стать хорошим партнером Европы и в сфере "чистой" энергетики.

"Есть много ярких примеров в этом отношении, в том числе проект прокладки кабеля по дну Черного моря. В дополнение к существующему энергетическому партнерству, основанному на природном газе, возобновляемая энергетика может стать важным компонентом, который нужен Европе, и всему миру и Азербайджан в этой сфере имеет очень хороший потенциал. "Зеленый" переход Европы основан на "чистой" энергии, а именно на солнечной энергии, энергии ветра, энергоэффективности, а также на "зеленом" водороде и ядерной энергетике в некоторых странах. Азербайджан уже сделал определенные шаги в области "чистой" энергии, но это составляет только несколько процентных пунктов от всего потенциала, которым обладает страна. Поэтому я очень надеюсь, что этот потенциал будет полностью, если не полностью, то в значительной степени использован, в первую очередь, на внутреннем рынке Азербайджана", - сказал исполнительный директор МЭА.

Кроме того, как отметил Бирол, потенциал настолько велик, что он может стать хорошим источником экспорта в Европу различными способами.

"Я также считаю, что Азербайджану необходимо уделять немного больше внимания повышению энергоэффективности внутри страны. Здесь есть большой потенциал. В этом отношении COP29 может стать поворотным моментом не только на региональном и международном, но и на локальном уровне. В прошлом году экспорт азербайджанского газа в Европу составил около 12 миллиардов кубических метров, и это значительный объем, который помогает Европе диверсифицировать импорт газа", - отметил он.

Бирол также рассказал о своих ожиданиях от председательства Азербайджана в COP.

"Заседания COP – это международные саммиты, проходящие по всему миру. У меня была возможность присутствовать на нескольких заседаниях COP. Что касается COP29, у меня ряд ожиданий от председательства Азербайджана. Первое – это укрепление хороших результатов COP28 по возобновляемым источникам энергии, энергоэффективности, сокращению выбросов метана, в достижении которых МЭА сыграло важную роль. Во-вторых, я надеюсь, что очень важная тема для перехода к "чистой" энергетике во всем мире, а именно финансирование перехода к "чистой" энергетике, будет в центре внимания. В ближайшие годы страны собираются взять на себя новые обязательства по сокращению выбросов. Я надеюсь, что председательство Азербайджана обеспечит хорошую основу для этого", - сказал он.

Кроме того, исполнительный директор МЭА полагает, что Азербайджан может стать лидером в области "зеленого" перехода.

"Есть некоторые области, в которых страны региона могут получить большую выгоду, а именно, в сферах сокращения выбросов метана, повышения энергоэффективности, поскольку их показатели энергоэффективности в регионе ниже международных показателей. Есть огромный потенциал для улучшения этого положения. Азербайджан, надеюсь, рассмотрит и эти два региональных аспекта, в дополнение к международным аспектам, которые я только что упомянул", - сказал Фатих Бирол.

Далее он отметил, что Азербайджан является нефтегазовой страной, которая также хочет быть лидером и играть ведущую роль в "зеленой" энергетике, так как страна имеет для этого потенциал.

"Я вижу, что есть также политическая решимость со стороны правительства. Внеся важный вклад в борьбу с изменением климата во всем мире, Азербайджан сможет предпринять шаги для поддержки перехода к "чистой" энергетике, эволюции стран в регионе. У Азербайджана есть огромная возможность продемонстрировать свое лидерство. В отличие от некоторых других председателей COP, у Азербайджана гораздо меньше времени. Обычно на подготовку уходит около двух лет. Но в случае с Азербайджаном у правительства есть около восьми месяцев. Но в ходе обсуждений с представителями правительства Азербайджана, включая назначенного президента COP29, и его коллегами, министрами иностранных дел и экономики, я увидел, что они полны решимости выполнить свою работу идеально", - сказал Бирол.

Он подчеркнул, что МЭА готово оказать поддержку Азербайджану, аналогичную той, которая была оказана Объединённым Арабским Эмиратам для успешного проведения COP28.

"Как я сказал нашим коллегам из правительства Азербайджана, мы готовы полностью поддержать председательство Азербайджана. Во-первых, 15 мая здесь, в Париже, мы собираемся организовать диалог на высоком уровне с участием представителей нескольких правительств, международных организаций для обсуждения путей достижения хороших результатов на COP29 в Баку. Министр экологии и природных ресурсов Азербайджана Мухтар Бабаев и я будем председательствовать на этой встрече. Представители правительств из всего мира будут участвовать в этой встрече, чтобы обсудить приоритеты Азербайджана и то, как мы можем работать вместе. Это одна из областей, в которой мы собираемся работать с Азербайджаном", - сказал он.

Во-вторых, как упомянул Бирол, правительство Азербайджана работает над разными вопросами: от финансов до сокращения выбросов метана, эффективности и возобновляемых источников энергии.

"Мы собираемся очень тесно сотрудничать с правительством Азербайджана, чтобы поддержать их, дать рекомендации и внести свой вклад, как мы это сделали во время COP28. Сразу после Азербайджана состоится еще одно заседание COP в Бразилии. Я уже посетил Бразилию, где обсудил с президентом Луисом Инасио Лула да Силва как мы собираемся построить длинный мост между Дубаем, Баку и Бразилией. Мы собираемся над этим работать. Я скоро приеду в Баку, чтобы подробно обсудить конкретные шаги. У нас мало времени, чтобы получить какие-то значимые результаты от встречи. Как я уже сказал, Международное энергетическое агентство готово поддержать Азербайджан от А до Я", - сказал он.

Бирол отметил, что его визит в Баку состоится после встречи в Париже.

"Я уже принимал нескольких представителей правительства Азербайджана здесь, в парижской штаб-квартире, но первая международная встреча под нашим председательством с министром Бабаевым состоится 15 мая. После этого я приеду в Баку, чтобы подробно рассказать о нашем сотрудничестве и конкретных шагах, которые необходимо предпринять, чтобы провести такую же успешную встречу, как в ОАЭ", - заключил исполнительный директор МЭА.

X: @Lyaman_Zeyn