Агентству пищевой безопасности Азербайджана предоставлены новые полномочия

БАКУ /Trend/ - Утвержден «Порядок признания эквивалентности технических нормативных правовых актов в области безопасности пищевых продуктов страны-внешнеторгового партнера Азербайджанской Республики тем же техническим нормативным правовым актам, применяемым в Азербайджанской Республике».

Как сообщает Trend, постановление в связи с этим подписал премьер-министр Али Асадов.

Согласно постановлению, данный Порядок разработан в соответствии со статьей 9.11 закона Азербайджанской Республики "О продовольственной безопасности". Признание эквивалентности иностранных технических нормативных правовых актов национальным техническим нормативным правовым актам осуществляется Агентством пищевой безопасности Азербайджана.

При признании Агентством эквивалентности иностранных технических нормативных правовых актов национальным техническим нормативным правовым актам допускается ввоз на таможенную территорию Азербайджанской Республики соответствующих продуктов питания и кормов, соответствие которых подтверждено этими техническими нормативными правовыми актами. Уполномоченные органы в области продовольственной безопасности стран, намеревающихся экспортировать продукты питания и корма на территорию Азербайджанской Республики, если это предусмотрено международными договорами, стороной которых выступает Азербайджанская Республика, должны обратиться в Агентство в соответствии с настоящим Порядком для признания эквивалентности иностранных технических нормативных правовых актов национальным техническим нормативным правовым актам.