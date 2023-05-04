Правительство Азербайджана своевременно приняло меры по предотвращению последствий пандемии COVID-19 - представитель ВБ

БАКУ /Trend/ - Правительство Азербайджана своевременно предприняло меры по предотвращению последствий пандемии COVID-19.

Об этом, как сообщает в четверг Trend, сказал руководитель программы Практической группы Всемирного банка по развитию человеческого потенциала на Южном Кавказе Ахмет Левент Йенер в ходе презентации отчета ВБ «Защита человеческого капитала во время потрясений и кризисов».

По его словам, предпринятые успешные шаги благоприятно отразятся на дальнейшем развитии страны.

«Хочу напомнить, что в период пандемии Азербайджан оказал адресную поддержку, а также осуществил другие виды социальных выплат на более чем 4,5 миллиона манатов. Этими средствами были охвачены миллионы граждан. Также мы позитивно оцениваем повышение заработной платы медицинских работников, ускорение цифровизации на уровне правительства, секторов образования, медицины, бизнеса и предпринимательства», - сказал он.

Ахмет Левент Йенер отметил, что в будущем нельзя исключать других видов кризисов и нужно быть готовыми к ним.

«Необходимо принимать опережающие шаги, быть к ним готовыми», - добавил он.

Отметим, что подготовка отчета ВБ «Защита человеческого капитала во время потрясений и кризисов» финансировалась Европейским Союзом и охватывает сектора образования, здравоохранения и социальной защиты стран Восточной Европы и Южного Кавказа (Азербайджан, Армения, Грузия, Молдова, и Украина). В нем изложены курсы, актуальные для стран региона и за его пределами, о том, как защитить человеческий капитал, построить совершенные и устойчивые системы человеческого развития и свести к минимуму долгосрочные последствия повторяющихся кризисов.