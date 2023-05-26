У Азербайджана есть перспективы по экспорту сельхозпродукции в Германию – DLG

БАКУ /Trend/ - У Азербайджана есть перспективы по экспорту различной сельхозпродукции в Германию.

Об этом Trend сказала региональный директор по Восточной Европе Международной ассоциации сельского хозяйства и продовольствия DLG Ольга Хунгер.

"Азербайджан имеет определённые преимущества по возделыванию сельхозкультур, которые не выращиваются в Германии. Орехи, цитрусовые, фрукты, включая гранаты, могут быть интересны для внешних рынков", — сказала региональный директор DLG.

По ее словам, международное взаимодействие между странами всегда в интересах этих стран, оно позволяет совместно развиваться, работая друг с другом. Через развитие экспортных и импортных операций улучшается экономика.

"Азербайджану как стране, которая экспортирует сельхозпродукцию, необходимы международные технологии, опыт и знания. Такой опыт может быть получен через проведение различных международных выставок, например, таких как выставка CaspianAgro", — сказала Ольга Хунгер, которая принимала участие в агропромышленной выставке Caspian Agro в Баку.

Она отметила, что ее очень впечатлило международное участие на данной выставке, в которой было много коллективных экспозиций из Италии, Голландии, США, Германии, Беларуси, России, Грузии.

"Очень высокое международное участие на выставке в Азербайджане свидетельствует об интересе иностранных компаний к выходу на рынок Азербайджана", — добавила представитель DLG.

Отметим, что Международная ассоциация сельского хозяйства и продовольствия DLG, которая насчитывает 30 000 участников, регулярно проводит выставки, деловые мероприятия и курсы повышения квалификации для продвижения инновационных технологий и предоставления экспертной деятельности в агропромышленном секторе.

DLG проводит две крупнейшие в мире отраслевые выставки, одна из них – это EuroTier, посвященная животноводству и птицеводству, в которой участвуют более 2000 экспонентов из 60 стран мира. Вторая – AGRITECHNICA , которая пройдет 12-18 ноября этого года в Ганновере, в ней примут участие около 2 600 участников из более 50 стран и ожидается 450 тысяч посетителей из 140 стран.