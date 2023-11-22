Разработана ​​концепция "зеленой" энергетики для освобожденных от оккупации территорий Азербайджана - замминистра

БАКУ /Trend/ - В общем производстве электроэнергии в Азербайджане мощность, вырабатываемая из возобновляемых источников энергии, составляет 1688 мегаватт, или около 20 процентов от общей мощности.

Как сообщает в среду Trend, об этом во время выступления на экономическом форуме SPECA сказал заместитель министра энергетики Азербайджана Самир Велиев.

По его словам, к 2030 году этот показатель планируется увеличить до 30 процентов.

"Ожидается, что к концу 2027 года в энергетическую систему страны будут интегрированы 1870 мегаватт "зеленой" энергии, и в результате доля возобновляемых источников энергии достигнет 33 процентов, что больше нашей цели. Для достижения этого в энергетическом секторе страны проводятся реформы", - сказал замминистра.

Он отметил, что одним из основных направлений является превращение освобожденных от оккупации территорий в зоны "зеленой" энергии.

"Совместно с японской компанией разработана концепция "зеленой" энергетики для освобожденных от оккупации территорий. Согласно предварительным исследованиям, технический потенциал солнечной энергии в Губадлинском, Зангиланском, Джебраильском и Физулинском районах превышает 7200 мегаватт. Технический потенциал ветроэнергетики в Лачине и Кяльбаджаре оценивается в 2000 мегаватт", - добавил Велиев.

Отметим, что Азербайджан является одной из стран, обладающих высоким потенциалом в области возобновляемых источников энергии. Так, технический потенциал возобновляемых источников энергии страны составляет 135 ГВт на суше и 157 ГВт на море. Экономический потенциал возобновляемых источников энергии оценивается в 27 ГВт, в том числе 3 000 МВт по ветроэнергетике, 23 000 МВт - по солнечной энергии, 380 МВт - по биоэнергетике, 520 МВт - по потенциалу горных рек.

Напомним, что в Баку проходит экономический форум SPECA 2023 (специальная программа ООН для экономик стран Центральной Азии) на тему "Превращение региона SPECA в центр связи глобального охвата".

Специальная программа ООН для экономик стран Центральной Азии (SPECA) была учреждена 26 марта 1998 года.

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