В Баку будет создан первый центр цифровых возможностей - замминистра

БАКУ /Trend/ - В следующем году планируется ввести в эксплуатацию первый Центр цифровых возможностей в Баку.

Как сообщает в четверг Trend , об этом заявил первый заместитель министра экономики Азербайджана Эльнур Алиев в ходе "InMerge Innovation Summit" в Баку.

"В следующем году Министерство экономики планирует создать и ввести в эксплуатацию первый Центр цифровых возможностей в Баку. Этот центр поможет нашим компаниям внедрять инновации и оцифровывать свои процессы для повышения производительности и конкурентоспособности. В то же время наши инноваторы смогут демонстрировать в этом центре свои цифровые инновации. Мы также планируем запустить комплексную программу поддержки, которая поможет нашим компаниям во всем процессе оцифровки и инноваций. Поскольку мы рассматриваем инновации как процесс, мы будем поддерживать наших предпринимателей и инноваторов на протяжении всего этого процесса - от замысла до разработки и от разработки до внедрения", - сказал он.

Замминистра отметил, что минэкономики уделяет внимание и новым технологиям, таким как City Digital Twins, которые принесут инновации, выгодные обществу и государству.

"Признавая ключевую роль квалифицированной цифровой рабочей силы в прогрессе нашей страны, мы начали тесное сотрудничество с другими министерствами и государственными органами. Наши коллективные усилия направлены на воспитание и развитие цифровых талантов в нашей стране, что соответствует нашим национальным приоритетам - конкурентоспособному человеческому капиталу и современному инновационному пространству", - добавил он.

Отметим, что Инновационный саммит "InMerge" проходит 30 ноября - 1 декабря в Баку.

"InMerge", считающийся крупнейшим саммитом по инновациям в регионе, призван собрать вместе ведущие компании, стартапы и инвесторов для обсуждения темы инноваций и возможных коллабораций.