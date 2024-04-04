Необходимо довести объем торговли между Азербайджаном и Пакистаном до истинного потенциала – министр (ФОТО)

БАКУ/Trend/ - Пакистану и Азербайджану необходимо расширить двустороннюю торговлю до ее истинного потенциала.

Об этом заявил федеральный министр торговли Пакистана Джам Камал Хан на встрече с послом Азербайджана Хазаром Фархадовым, сообщает в четверг Trend со ссылкой на министерство торговли Пакистана.

"Говоря об исторических, политических и экономических связях между Пакистаном и Азербайджаном, министр Джам Камал подчеркнул необходимость расширения двусторонней торговли до ее истинного потенциала путем решения связанных с торговлей вопросов. Министр отметил, что экспорт в Азербайджан увеличился с 9,70 миллиона долларов США в 2021-2022 годах до 12,08 миллиона долларов в 2022-2023 годах. Также наблюдался значительный рост импорта, в первую очередь за счет удобрений", - говорится в сообщении министерства.

Как отмечается, обе страны активно ведут переговоры по Преференциальному торговому соглашению, проекты которого уже доработаны.

Хазар Фархадов, в свою очередь, подчеркнул важность визитов на высоком уровне для укрепления двусторонних отношений и развития трехстороннего сотрудничества с Турцией.

Он подчеркнул возобновление поставок сжиженного природного газа (СПГ) из Азербайджана в Пакистан и потенциал взаимных инвестиций, особенно в сфере энергетики и информационных технологий.

"Примечательно, что Азербайджан освободил пакистанский рис от ввозной таможенной пошлины до декабря 2027 года, что стало жестом доброй воли. Министр Джам Камал подтвердил приверженность Пакистана укреплению коммерческих и экономических связей, подчеркнув важность контактов между людьми и подписания Преференциального торгового соглашения для увеличения объема торговли и создания новых возможностей для бизнеса", - подчеркнули в ведомстве.

X: @Lyaman_Zeyn