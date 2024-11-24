На COP29 в Баку удалось сохранить консенсус, принятый в ОАЭ - Вопке Хукстра

БАКУ /Trend/ - На COP29 в Баку удалось сохранить консенсус, принятый в ОАЭ.

Как сообщает Trend, об этом журналистам сказал Еврокомиссар Вопке Хукстра в кулуарах COP29.

«Мы живем в исключительно сложные геополитические времена. Это была возможность продемонстрировать единство и сотрудничество в действительно сложной глобальной обстановке. Я твердо верю, что утроение финансовых обязательств представляет собой значительный шаг вперед», - сказал он.

Еврокомиссар подчеркнул, что расширение и диверсификация базы доноров было не только приоритетом Европейского союза, но и вопросом справедливости, учитывая масштаб климатического кризиса.

«Нам нужно больше ресурсов, и они должны поступать от всех, кто имеет возможность и обязанность внести свой вклад. Хотя мы стремились к более амбициозным мерам по смягчению последствий, важно признать, что нам пришлось столкнуться с сопротивлением со стороны тех, кто пытался ослабить прошлогодний консенсус. Хорошей новостью является то, что нам удалось сохранить этот консенсус, что создает основу для позитивного продвижения вперед на пути к Белему», - заключил он.