Новый ASUS Zenbook A14 – идеальный ноутбук для работы и путешествий – ПОДРОБНЫЙ ОБЗОР - ФОТО

Современные технологии продолжают менять представление о мобильных устройствах. Век громоздких и тяжелых ноутбуков уходит в прошлое, уступая место легким и мощным решениям, сочетающим в себе идеальный баланс между компактностью, мощностью и функциональностью, предлагая пользователям инновационные устройства для работы, учебы и развлечений.

На этом фоне ASUS представила новый ноутбук Zenbook A14 (UX3407), который стал одним из первых ноутбуков компании на процессоре Snapdragon X. Ноутбук обещает сочетать элегантный дизайн, длительное время автономной работы и передовые технологии в одном компактном корпусе. Давайте разберемся, что именно делает его особенным.

Дизайн и эргономика

Zenbook A14 (UX3407) продолжает традиции ультратонких ноутбуков ASUS. Дизайн выполнен в минималистичном, но премиальном виде. Корпус покрыт материалом из алюмооксидной керамики - Ceraluminum. Такое покрытие защищает ноутбук от царапин, отпечатков пальцев и износа, а также является приятным на ощупь. Толщина ноутбука составляет от 13,4 до 15,9 мм, что делает его одним из самых тонких решений на рынке.

Цвета: серый (Iceland Gray) и бежевый (Zabriskie Beige).

Клавиатура - полноразмерная с подсветкой.

Ноутбук оснащён экранным шарниром EasyLift, который значительно облегчает поднятие верхней крышки ноутбука - сделать это можно одним пальцем без особых усилий, а дисплей при этом надежно фиксируется в заданном положении.

Дисплей

Устройство получило 14-дюймовую OLED-матрицу с разрешением 1920 х 1200 пикселей. Экран поддерживает 100% цветовой охват DCI-P3, сертифицирован VESA DisplayHDR True Black 500 и имеет пониженное излучение вредоносного синего света, что снижает нагрузку на глаза.

Яркость - 400 кд/м2.

Контрастность - 1 000 000:1.

Производительность

Ноутбук оснащается процессором Snapdragon X (или Snapdragon X Elite) со встроенным ИИ ускорителем Qualcomm AI Engine, общая производительность в задачах с использованием искусственного интеллекта - 75 TOPS (триллионов операций в секунду, расчет всех алгоритмов происходит локально на устройстве.

Оперативная память: 16 ГБ / 32 ГБ LPDDR5X.

Накопитель: 512 ГБ / 1 ТБ PCIe 4.0 SSD.

Графика: встроенная Qualcomm Adreno.

Благодаря поддержке ИИ, ноутбук является отличным вариантом для задач, связанных с вычислениями, редактированием фото и видео, а также работы в многозадачном режиме. Доступ к широкому функционалу Copilot+ PC в Windows дает пользователям множество преимуществ, облегчающих выполнение повседневных задач. Среди них можно выделить приложение Recall, которое быстро осуществит поиск по истории использования устройства или приложение Live Captions, которое может осуществлять синхронный перевод. Для творчества можно отметить приложение Photos, а также ИИ-функции в Paint.

Автономность

Одним из ключевых преимуществ Zenbook A14 является время автономной работы. Благодаря энергоэффективному процессору и аккумулятору на 75 Вт·ч ноутбук может работать до 32 часов без подзарядки в режиме просмотра видео и более 19,5 часов в режиме браузера. В комплекте идет компактное зарядное устройство мощностью 65 Вт, поддерживающее быструю зарядку через USB-C, время быстрой зарядки - 49 мин от 0 до 60%.

Разъемы и коммуникации

Несмотря на тонкий корпус, ноутбук получил широкий набор портов:

2× USB4 (Thunderbolt 4, поддержка зарядки и вывода видео)

1× USB-A 3.2

1× HDMI 2.1

1× аудиоразъем 3,5 - мм

Беспроводные интерфейсы включают Wi-Fi 7 и Bluetooth 5.3, обеспечивая высокую скорость передачи данных.

Программное обеспечение и возможности

Zenbook A14 работает на Windows 11 с улучшенной оптимизацией для процессоров ARM. Среди особенностей:

Поддержка эмуляции x86 и x64-приложений.

Искусственный интеллект ASUS AI для шумоподавления и улучшения изображения в видеозвонках.

Фирменные утилиты ASUS (Splendid, AI Noise Cancelation, MyASUS).

ASUS Zenbook A14 (UX3407) - это один из самых лёгких и автономных ноутбуков 2025 года, который отлично подойдет для мобильных пользователей. Он выделяется OLED-дисплеем с высоким разрешением, мощным процессором Snapdragon X, а также длительным временем работы без подзарядки.

КРАТКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Операционная система Windows 11 Домашняя Процессор Snapdragon X Elite X1E-78-100 3,4 ГГц (42 МБ кеш-памяти, до 3,4 ГГц, 12 ядер, 12 потоков); 45 Вт - модель UX3407RA; Snapdragon X X1-26-100 (30 МБ кеш-памяти, 8 ядер, до 2,97 ГГц); 28 Вт - модель UX3407QA Нейронный процессор (ИИ-ускоритель) Qualcomm Hexagon NPU, 45 TOPS Графика Qualcomm Adreno Дисплей 14,0" 16:10 OLED WUXGA (1920x1200) 60 Гц, яркость 400 кд/м2, пиковая яркость 600 кд/м2, контрастность 1000 000:1, время отклика 0,2 мс, сертификация Display HDR True Black 500, глубина цвета до 1,07 млрд, сертификаты Pantone Validated и SGS, глянцевый, не сенсорный, на 70% меньше синего света, относительная площадь экрана 90%, широкие углы обзора; охват DCI-P3 100% Оперативная память 16 или 32 ГБ LPDDR5X-8533 на плате Накопитель SSD 512 ГБ/1 ТБ PCIe 4.0 (слот M.2 2280) Разъемы 2 USB 4.0 Type-C (40 Гбит/с, дисплей, зарядка Power Delivery) 1 USB-A 3.2 1 HDMI 2.1 TDMS аудиоразъем 3,5-мм Интерфейсы Wi-Fi 6E (802.11ax) 2x2 (triple band), Bluetooth 5.3 (UX3407QA)

Wi-Fi 7 (802.11ax) 2x2 (triple band), Bluetooth 5.4 (UX3407RA)

Инфракрасная камера FHD с поддержкой Windows Hello Фирменное ПО

MyASUS

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GlideX Выбор цветового пространства дисплея Защита дисплея ASUS OLED Care Диагностика системы и обновления Безопасная подзарядка Режимы работы вентиляторов Оптимизация изображения (Splendid) Оптимизация видео (Tru2Life) Горячие клавиши Оптимизация роуминга Wi-Fi Сервис AppDeals Link to MyASUS Управление Мембранная клавиатура с подсветкой

Ход клавиш 1,3 мм Другое Датчик яркости и цвета Камера FHD ИК ASUS AiSense

Аудиосистема harman/kardon Массив микрофонов Батарея и питание До 32 ч автономной работы; быстрая подзарядка (0-60% за 49 мин);

70 Втч, 3 ячейки;

48 Втч, 3 ячейки (опция); БП 65 Вт USB-C Возможность зарядки от мобильных аккумуляторов и ЗУ 5-20 В; поддержка Power Delivery Размеры и вес Цвет 311х214х13,4-15,9 мм; 0,98 кг (батарея 70 Втч) Бежевый Серый