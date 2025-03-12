Birbank продолжает предоставлять возможность вернуть 30% НДС при покупке недвижимости

БАКУ /Trend/ - Birbank, всегда предлагающий современные и инновационные решения своим клиентам, предоставляет выгодную возможность для владельцев недвижимости. Таким образом, лица, приобретающие жилую или нежилую недвижимость на территории Азербайджанской Республики, могут вернуть 30% уплаченного НДС.

Для получения возврата НДС покупатель должен полностью оплатить недвижимость безналичным способом и подать заявку в течение 90 дней. Эта услуга распространяется только на жилую или нежилую недвижимость, площадь которой не превышает 500 квадратных метров, и которая приобретается у жилищно-строительных кооперативов (ЖСК). Чтобы воспользоваться этой возможностью, достаточно зарегистрироваться на портале www.e-taxes.gov.az и предоставить необходимые документы.

Благодаря этой услуге можно сэкономить при покупке недвижимости и уменьшить финансовую нагрузку. Кроме того, клиенты получают возможность переводить возвращённые суммы НДС на карты Birbank через мобильное приложение Birbank — без комиссии и ограничений.

Следует отметить, что при возврате НДС по недвижимости с суммы возврата автоматически удерживается комиссия в размере 0,5%.

Birbank, всегда предлагающий новейшие цифровые инновации и банковские продукты, обслуживает клиентов через свое мобильное приложение с более чем 3 миллионами активных пользователей, а также через крупнейшую в Азербайджане сеть, состоящую из 119 филиалов и 54 отделений. До 2025 года банк предоставлял услуги своим клиентам под названием Kapital Bank – первого банка страны и входит в состав Paşa Holding. Kapital Bank продолжает свою деятельность как финансовый институт. Для получения дополнительной информации о продуктах и услугах банка вы можете посетить сайт https://birbank.az/, обратиться в Справочный Центр 196 или на страницы банка в различных социальных сетях.