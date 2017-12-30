Задержан международный киберпреступник за кражу денег из азербайджанских банков

30 декабря 2017 15:25 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Член международной киберпреступной группы, иностранный гражданин Петровичи Сергей Аксеньтьевич, задержанный в результате судебных процессов по международному розыску, в субботу был экстрадирован в Азербайджан.

Об этом говорится в сообщении Службы государственной безопасности (СГБ) Азербайджана, распространенном в субботу.

В сообщении отмечается, что в настоящее время следственно-оперативные меры в рамках уголовного дела по факту незаконного проникновения в компьютерные системы азербайджанских банков, перевода денежных средств, бесконтактного изъятия денег из банкоматов и прочих незаконных акций, вследствие чего из банков были изъяты более трех миллионов манатов, продолжаются. Уголовное дело ведется по статьям 177.3.2 (кража в крупных размерах) и 273.4 (незаконное вмешательство в компьютерную систему или компьютерную информацию) Уголовного кодекса Азербайджана.

Правоохранительным органам стран-партнеров Азербайджана, коммерческие банки которых подверглись аналогичным кибератакам, оказывается необходимая юридическая помощь по выявленным фактам.

(Текст: Анвар Мамедов)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Azernews Newspaper
Новости по теме
В Баку состоялся концерт, посвященный 30-летию творческой деятельности Фаига Агаева (ФОТО)
Культура 28 декабря 22:46
В Баку торжественно отметили 50-летие средней музыкальной школы при Культурном центре Службы госбезопасности (ФОТО)
Политика 23 декабря 01:31
Кредиторы Bank Standard обратятся в Службу госбезопасности Азербайджана
Бизнес 21 ноября 17:22
Служба госбезопасности Азербайджана предотвратила контрабанду крупной партии наркотиков (ФОТО)
Общество 11 ноября 16:56
В воинской части Службы госбезопасности Азербайджана состоялась торжественная церемония (ФОТО)
Политика 10 ноября 17:25
В Баку прошел велопробег, посвященный Дню Государственного флага Азербайджана (ФОТО)
Общество 5 ноября 11:32
Гражданин Азербайджана арестован за подозрение в государственной измене
Общество 4 ноября 13:48
СГБ Азербайджана задержала четырех членов экстремистской группировки (ВИДЕО)
Общество 27 октября 18:04
В ходе операции СГБ в Хырдалане изъяты пистолет, гранаты и коктейли Молотова - прокуратура
Общество 26 октября 13:15
СГБ Азербайджана уничтожила группу лиц, планировавших теракт на митинге в Баку
Общество 25 октября 22:59
Задержаны лица, вывозившие из Азербайджана иностранную валюту контрабандным путем
Общество 25 октября 18:58
В Баку проходит расширенное пленарное заседание органов безопасности и спецслужб СНГ (ФОТО)
Политика 5 октября 11:55
В Баку состоялась презентация фильма "Şəhadət", посвященная памяти шехидов (ФОТО)
Политика 22 сентября 12:46
Азербайджанский музей пополнился 385-ю археологическими экспонатами (ФОТО)
Общество 19 сентября 12:29
СГБ Азербайджана провело операцию по изъятию запрещенной религиозной литературы
Общество 13 сентября 13:17
В Азербайджане разоблачена шпионская сеть
Политика 19 июля 12:42
Во время Исламиады не предпринимались попытки какой-либо провокации - глава СГБ
Политика 27 мая 09:45
Мадат Гулиев: В Азербайджане есть большие интересы других государств
Политика 27 мая 09:24