Задержан международный киберпреступник за кражу денег из азербайджанских банков

БАКУ /Trend/ - Член международной киберпреступной группы, иностранный гражданин Петровичи Сергей Аксеньтьевич, задержанный в результате судебных процессов по международному розыску, в субботу был экстрадирован в Азербайджан.

Об этом говорится в сообщении Службы государственной безопасности (СГБ) Азербайджана, распространенном в субботу.

В сообщении отмечается, что в настоящее время следственно-оперативные меры в рамках уголовного дела по факту незаконного проникновения в компьютерные системы азербайджанских банков, перевода денежных средств, бесконтактного изъятия денег из банкоматов и прочих незаконных акций, вследствие чего из банков были изъяты более трех миллионов манатов, продолжаются. Уголовное дело ведется по статьям 177.3.2 (кража в крупных размерах) и 273.4 (незаконное вмешательство в компьютерную систему или компьютерную информацию) Уголовного кодекса Азербайджана.

Правоохранительным органам стран-партнеров Азербайджана, коммерческие банки которых подверглись аналогичным кибератакам, оказывается необходимая юридическая помощь по выявленным фактам.

(Текст: Анвар Мамедов)

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