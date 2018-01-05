В Баку задержаны лица за заведомо ложное сообщение о бомбе

БАКУ /Trend/ - В первые дни нового года в Службу 102 и в территориальный орган полиции поступили два сообщения о бомбе, заложенной в различных точках Баку. Лица, умышленно предоставившие ложную информацию, были установлены по горячим следам и привлечены к ответственности, говорится в сообщении МВД Азербайджана, распространенном в пятницу.

Второго января неизвестный сообщил, что в одной из гостиниц в Сабаильском районе Баку заложена бомба. Были приняты неотложные меры, однако информация не подтвердилась. Был установлен и задержан подозреваемый в сообщении ложной информации 24-летний житель Баку Эльмар Гасымов.

Третьего января неизвестный, позвонивший на «102», сообщил о бомбе на складе на территории Низаминского района столицы. Незамедлительно были проведены оперативно-розыскные мероприятия, проведен осмотр склада, но информация не подтвердилась. В результате проведенных мер было установлено, что ложную информацию распространил 61-летний житель Баку Гасан Исмайлов. Он был задержан.

По обоим фактам были возбуждены уголовные дела по статье 216 (заведомо ложное сообщение об акте терроризма) УК, в отношении задержанных лиц была избрана мера пресечения в виде ареста. Следственные и оперативные мероприятия по уголовным делам продолжаются.

МВД доводит до сведения граждан, что подобные действия влекут уголовную ответственность и в отношении лиц, умышленно предоставивших ложную информацию правоохранительным органам, и впредь будут приниматься самые серьезные меры в порядке, установленном законодательством.

(Автор: Самир Али. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ирина Парфёнова)

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