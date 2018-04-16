В первом квартале Миграционная служба выдворила из Азербайджана более 2 тыс. лиц

16 апреля 2018 16:06 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В первом квартале Государственная миграционная служба Азербайджана приняла решения по нарушениям в миграционной сфере иностранцами и лицами без гражданства, в том числе в связи с нарушением требований административного законодательства в Баку и других городах и районах республики, говорится в сообщении службы, распространенном в понедельник.

Было принято 2856 решений о применении административного штрафа и выдворении в административном порядке за пределы страны за нарушение требований соответствующих статей Кодекса об административных правонарушениях, из которых 2313 решений - о выдворении из страны, 543 связаны с легализацией проживания на территории страны.

1333 из 1653 решений, принятых в связи с введением ограничения на въезд в страну, были связаны с применением административного штрафа, выдворением в административном порядке за пределы страны за нарушение соответствующих требований Кодекса об административных правонарушениях, 320 были связаны с введением ограничений на выезд в страну иностранцев и лиц без гражданства за нарушение требований соответствующих статей Миграционного кодекса.

Было принято 53 решения в связи с заменой документа на временное или постоянное проживание новым документом и 92 решения в связи с несвоевременным принятием мер по регистрации и снятию с регистрации иностранцев и лиц без гражданства гражданами Азербайджана, предоставившими им место для проживания, или проживающими в Азербайджане иностранцами или лицами без гражданства.

В целом в течение первого квартала 2018 года в ГМС поступило 19040 обращений от иностранцев и лиц без гражданства по поводу продления срока пребывания в стране, выдачи разрешений на временное или постоянное проживание, приема в гражданство, восстановления или прекращения гражданства, определения гражданской принадлежности и статуса беженца, выдачи и продления срока разрешений на осуществление трудовой деятельности.

Каждое обращение было изучено и приняты решения в соответствии с требованиями азербайджанского законодательства.

В первом квартале 2018 года было зарегистрировано 163805 обращений иностранцев и лиц без гражданства в связи с регистрацией по месту пребывания.

В течение первого квартала в call-center ГМС поступили 24197 звонка.

В первом квартале службой проведено 20 просветительских мероприятий и предоставлено десять передвижных услуг.

(Текст: Мугаддас Мустафаев. Редактор: Ирина Парфёнова)

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