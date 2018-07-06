Продолжаются работы по ликвидации лесного пожара в Ярдымлинском районе

6 июля 2018 16:24 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Продолжаются меры по тушению пожара, начавшегося ночью 5 июля на труднодоступной горной территории лесного фонда Масаллинского регионального центра лесного хозяйства, говорится в сообщении пресс-службы министерства экологии и природных ресурсов (МЭПР), распространенном в пятницу.

Отметим, что в тушении пожара, наряду с сотрудниками МЭПР, также участвуют пожарные и вертолёты МЧС.

Согласно сообщению, жаркая и ветреная погода создает трудности в тушении пожара.

Отметим, что силами, мобилизованными для тушения пожара, руководит заместитель министра экологии и природных ресурсов Фирдовси Алиев.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ирина Парфёнова)

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