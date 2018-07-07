Пожар в лесах Ярдымлинского района потушен

7 июля 2018 13:54 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Потушен пожар на территории Масаллинского регионального центра лесного хозяйства в Ярдымлинском районе, говорится в сообщении министерства экологии и природных ресурсов Азербайджана, распространенном в субботу.

Сейчас продолжаются работы по полной ликвидации в отдельных местах небольших тлеющих очагов пожара. Сотрудники министерства организовали дежурство для контроля территории в течение нескольких дней.

Напомним, что 5 июля на труднодоступном горном участке Масаллинского регионального центра лесного хозяйства вспыхнул пожар.

На место происшествия незамедлительно прибыли сотрудники МЧС и министерства экологии и природных ресурсов. К тушению пожара были привлечены пожарные бригады, спецтехника, сотрудники районной исполнительной власти и местные жители.

В связи с жаркой и сухой погодой министерство экологии и природных ресурсов призывает граждан быть осторожными, соблюдать правила противопожарной безопасности.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ирина Парфёнова)

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