Стали известны подробности ДТП в Нахчыване, в котором погибли азербайджанские военнослужащие

7 июля 2018 16:13 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Стали известны подробности дорожно-транспортного происшествия в Нахчыване, в результате которого погибли трое азербайджанских военнослужащих.

Возвращаясь из села Гюннут, автомобиль с военнослужащими уступил дорогу едущему навстречу автомобилю специального назначения, переместившись в правую сторону.

Дорожно-асфальтовое покрытие не выдержало тяжести автомобиля, в результате чего машина скатилась в овраг.

Отметим, что по информации, распространенной пресс-службой Отдельной Общевойсковой армии, в автокатастрофе в Нахчыване погибли трое и были ранены 11 военнослужащих азербайджанской армии.

Раненые с повреждениями различной степени были доставлены в военный госпиталь.

Погибшие в результате ДТП старший лейтенант Гумметов Орхан Байрам оглу (1991 года рождения) был похоронен а селе Гараханлы Товузского района, сержант Сеидов Раман Мирсалам оглу (1987 года рождения) – в селе Данйери Шарурского района и прапорщик Гасанлы Новруз Наби оглу (1995 года рождения ) – в селе Махта Шарурского района.

В траурной церемонии приняли участие офицеры Отдельной Общевойсковой армии, представители правительства и общественности, сослуживцы погибших и др.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ирина Парфёнова)

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