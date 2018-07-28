Четверо получили ожоги во время взрыва на парковке в Сумгаите

БАКУ /Trend/ - В Сумгаите на территории парковки для автомобилей произошел взрыв. Об этом в субботу сообщили Trend в МЧС Азербайджана.

По предварительным данным, в результате происшествия четыре человека получили ожоги.

Согласно сообщению, в результате взрыва загорелись один легковой и один грузовой автомобили, находящиеся на территории парковки.

На место происшествия привлечены пожарные подразделения Государственной службы пожарной охраны МЧС Азербайджана, спасательные отряды Сумгаитского регионального центра.

Продолжаются работы по тушению пожара.

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