Среди членов экипажа иранского сухогруза, движущегося из Актау в Баку, произошло массовое отравление

БАКУ /Trend/ - Среди членов экипажа корабля, следующего из Актау в Баку, произошло массовое отравление.

Об этом Trend сообщили в пятницу в Государственной пограничной службе Азербайджана.

Согласно информации, в Береговую охрану Пограничной службы Азербайджана поступила просьба о помощи от иранского сухогруза «Назмехр», который двигался по маршруту Актау-Баку. На момент запроса корабль находился на расстоянии 21 мили от острова Пираллахы. По предположению, просьба о помощи была связана с отравлением членов экипажа.

Согласно сообщению, в ответ на запрос сторожевой корабль Береговой охраны погранслужбы, несмотря на неблагоприятные для плавания условия, незамедлительно был отправлен в данном направлении.

«Сторожевой корабль, приблизившись примерно в 00:30 к грузовому кораблю «Назмехр», принял семерых членов экипажа в тяжелом состоянии. После оказания первой медицинской помощи пострадавшим, корабль отправился в направлении Абшеронского порта. Для оказания помощи пострадавшим были привлечены бригады врачей», - говорится в сообщении.

(Автор: Самир Али. Текст: Рауф Гулиев)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.