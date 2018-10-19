Среди членов экипажа иранского сухогруза, движущегося из Актау в Баку, произошло массовое отравление

19 октября 2018 07:26 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Среди членов экипажа корабля, следующего из Актау в Баку, произошло массовое отравление.

Об этом Trend сообщили в пятницу в Государственной пограничной службе Азербайджана.

Согласно информации, в Береговую охрану Пограничной службы Азербайджана поступила просьба о помощи от иранского сухогруза «Назмехр», который двигался по маршруту Актау-Баку. На момент запроса корабль находился на расстоянии 21 мили от острова Пираллахы. По предположению, просьба о помощи была связана с отравлением членов экипажа.

Согласно сообщению, в ответ на запрос сторожевой корабль Береговой охраны погранслужбы, несмотря на неблагоприятные для плавания условия, незамедлительно был отправлен в данном направлении.

«Сторожевой корабль, приблизившись примерно в 00:30 к грузовому кораблю «Назмехр», принял семерых членов экипажа в тяжелом состоянии. После оказания первой медицинской помощи пострадавшим, корабль отправился в направлении Абшеронского порта. Для оказания помощи пострадавшим были привлечены бригады врачей», - говорится в сообщении.

(Автор: Самир Али. Текст: Рауф Гулиев)

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