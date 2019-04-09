В Азербайджане спасли из-под завалов двух человек

9 апреля 2019 19:43 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В Уджарском районе Азербайджана спасли двух человек, оставшихся под завалами.

Как сообщает во вторник Trend со ссылкой на МЧС, в Центр управления в кризисных ситуациях поступило сообщение о том, что в результате обвала, произошедшего во время ремонтных работ на подземных линиях водоснабжения, два человека остались под грязевой массой.

На место происшествия были привлечены спасатели Государственной службы противопожарной охраны.

В результате принятых мер людей удалось спасти.

(Текст: Мугаддас Мустафаев. Редактор: Талех Агавердиев)

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