Пожар в общежитии в Баку потушен

10 апреля 2019 12:26 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Пожар, произошедший в общежитии вынужденных переселенцев на проспекте Бабека в Хатаинском районе Баку, потушен, сообщили в среду Trend в МЧС.

Как сообщили в министерстве, специалисты МЧС спасли двух человек, находящихся в беспомощном состоянии в здании общежития, один человек выбросился с пятого этажа здания.

Отметим, что сегодня в общежитии вынужденных переселенцев на проспекте Бабека в Баку произошел пожар, сообщает в среду Trend со ссылкой на МЧС.

На место были привлечены пожарные бригады.

На место происшествия были отправлены две бригады скорой помощи, нескольким лицам оказана медицинская помощь, сообщил в среду Trend глава пресс-службы минздрава Парвиз Абубекиров.

«Во время пожара 45-летний мужчина, испугавшись огня, выбросился с пятого этажа. Его состояние оценивается как тяжелое, он госпитализирован в третью городскую клиническую больницу».

(Автор: Самир Али. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Хазар Ахундов)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Во время пожара в Баку пострадали семь человек - минздрав
Общество 12:43
Свыше 70 предпринимателей вывезли товары из уцелевших во время пожара складов в т/ц «Диглас» в Баку
Бизнес 9 апреля 11:26
Около 5 тыс. га леса горят на Дальнем Востоке
Россия 8 апреля 05:38
Пожар на подземной парковке в Москве, сотни человек эвакуированы
Россия 7 апреля 12:37
Около 3,5 тыс. га лесов горит в России
Россия 7 апреля 08:45
Пожар в жилом доме в Париже потушен (ОБНОВЛЕНО)
Европа 7 апреля 03:09
Лента новостей
В районе Нью-Йорка ввели режим ЧС из-за кори
В мире 12:48
Азербайджан обеспечит топливом новый аэропорт Стамбула
Энергетика 12:43
Во время пожара в Баку пострадали семь человек - минздрав
Общество 12:43
"Rauf & Faik" признались в любви на азербайджанском языке (ВИДЕО)
Интересное 12:42
В Ашхабаде проходит Европейская конференция ВОЗ по неинфекционным заболеваниям
Туркменистан 12:34
Где в Баку будут созданы велосипедные дорожки - КАРТА
Общество 12:20
В Японии утвердили план распределения диапазона связи 5G между четырьмя операторами
В мире 12:14
Названы загрязняющие атмосферу бакинские дома торжеств и рестораны
Общество 12:11
Турция может приобрести ЗРК, кроме России, и у других стран – глава МИД
Турция 11:57