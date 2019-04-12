В Баку нашелся пропавший ранее пожилой мужчина

12 апреля 2019 13:09 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В Баку нашелся пропавший ранее мужчина 82 лет.

Как сообщает в пятницу Trend, установлено местонахождение Тофика Искендерова, 1937 года рождения, пропавшего накануне. Об этом сообщили его близкие. Житель города, нашедший пожилого человека, позвонил по номеру телефона, указанному на нескольких интернет-сайтах.

Отметим, что Искендеров вчера около пяти утра вышел из своего дома на территории Хатаинского района и ушел в неизвестном направлении.

(Автор: Джейхун Алекперов. Текст: Ровшан Гусейнов)

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