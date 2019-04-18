В Мингячевире изъято 400 килограммов опасной для здоровья говядины

18 апреля 2019 11:09 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Агентство пищевой безопасности и Отдельный батальон полиции по обеспечению карантинных мер Главного управления общественной безопасности МВД изъяли непригодные к употреблению 400 килограммов говядины, сообщает в четверг Trend со ссылкой на пресс-службу МВД.

Опасное для здоровья мясо было обнаружено в Мингячевире, при проверке автомобиля марки «Mercedes», управляемом жителем Агдамского района И. Гулиевым.

Взятые с мяса пробы были переданы на экспертизу в лабораторию Агентства пищевой безопасности. По данному факту начато расследование.

Совместные меры по обеспечению пищевой безопасности населения и пресечению продажи непригодных для использования пищевых продуктов продолжаются.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Хазар Ахундов)

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