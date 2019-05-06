В Азербайджане предотвращена попытка контрабанды крупной партии психотропного препарата

БАКУ /Trend/ - В Главное южное территориальное таможенное управление поступила оперативная информация о попытке контрабанды наркотиков и психотропных средств из Ирана.

Как сообщает в понедельник Trend со ссылкой на Государственный таможенный комитет Азербайджана, в результате операции сотрудников Управления расследований южного территориального таможенного управления, проведенной в соответствии с оперативной информацией, в городе Астара был задержан гражданин Азербайджана Махир Юсубов в момент продажи метамфетамиа весом 1028 граммов.

Напомним, что метамфетамин включен в список психотропных препаратов, запрещенных к обороту на территории Азербайджана.

По факту ведется расследование.

(Текст: Ровшан Гусейнов)

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