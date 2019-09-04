Во вчерашнем пожаре в центре Баку ожоги получили три человека - МЧС

БАКУ /Trend/ - В результате вчерашнего пожара, произошедшем вечером на улице Низами («Торговая») в Сабаильском районе Баку, на площади в 10 квадратных метров сгорели деревянные балки в коридоре второго этажа трехэтажного жилого здания и на площади в 55 квадратных метров горящие конструкции трех квартир общей площадью 140 квадратных метров, сообщает в среду Trend со ссылкой на МЧС.

Во время пожара пожарники Госслужбы противопожарной службы и спасатели Службы спасения особого риска МЧС эвакуировали из задымленных квартир 18 жильцов здания.

Остальная часть квартир и другие жилые помещения были защищены от огня.

Во время пожара ожоги различной степени получили три жильца здания. Прибывшая на место бригада скорой помощи оказала им первую медпомощь. Пожар был потушен пожарными бригадами.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Хазар Ахундов)

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