Стали известны имена погибших и пострадавших в ДТП сотрудников «Азеришыг»

БАКУ /Trend/ - Стали известны имена погибших и пострадавших сотрудников «Азеришыг» в ДТП, произошедшем в Губинском районе, сообщает в среду Trend.

В результате несчастного случая погибли сотрудники АО Захид Гурбанов и Намиг Рустамов, два других сотрудника — жители Сумгайыта Абдуллаев Салех Абузар оглу (1992) и Расулов Илькин Махир оглу (1984) с тяжелыми телесными повреждениями были доставлены в Губинскую районную центральную больницу.

Как сообщили Trend в больнице, у Абдуллаева переломы левого предплечья и правой голени, состояние оценивается как средней тяжести. У Расулова закрытая черепно-мозговая травма, переломы обеих бедер, он в коматозном состоянии.

Отметим, что автомобиль с сотрудниками «Азеришыг», потеряв управление, упал в овраг в селе Сохюб Губинского района, в результате чего погибли два и пострадали еще два других сотрудника АО.

(Автор: Самир Али. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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