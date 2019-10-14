Задержан ранивший пограничника нарушитель границы Азербайджана (ФОТО)

14 октября 2019 10:18 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Пограннаряд Государственной пограничной службы (ГПС) выявил нарушение государственной границы Азербайджана с иранской стороны неизвестным лицом на территории погранзаставы вблизи села Бала Бахманлы Физулинского района, сообщает в понедельник Trend со ссылкой на Службу.

Погранзастава была поднята по команде, служебная территория полностью перекрыта, на территории проведены поисковые меры, в результате которых нарушитель был задержан.

При задержании он оказал сопротивление, нанеся ранение одному из пограничников. Военнослужащему была оказана незамедлительная помощь, его состояние оценивается как удовлетворительное.

Нарушителем оказался житель Тертерского района Ядигаров Этибар Эвез оглу (1990).

При осмотре территории были обнаружены 790 г марихуаны, 105 г героина, 100 г кристаллического наркотического вещества.

По факту возбуждено уголовное дело, проводятся необходимые оперативно-следственные меры.

(Текст: Кямаля Сеидова)

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  • Задержан ранивший пограничника нарушитель границы Азербайджана (ФОТО)
  • Задержан ранивший пограничника нарушитель границы Азербайджана (ФОТО)
  • Задержан ранивший пограничника нарушитель границы Азербайджана (ФОТО)
  • Задержан ранивший пограничника нарушитель границы Азербайджана (ФОТО)
  • Задержан ранивший пограничника нарушитель границы Азербайджана (ФОТО)
  • Задержан ранивший пограничника нарушитель границы Азербайджана (ФОТО)
  • Задержан ранивший пограничника нарушитель границы Азербайджана (ФОТО)
  • Задержан ранивший пограничника нарушитель границы Азербайджана (ФОТО)
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