В Азербайджане задержана группа, изготавливавшая поддельные дипломы

БАКУ/Trend/ - Главное управление по борьбе с коррупцией при Генеральном прокуроре Азербайджана провело оперативно-следственные мероприятия в городах Гянджа и Исмаиллы, в ходе которых была выявлена незаконная деятельность группы граждан Азербайджана, занимавшихся подделкой, незаконным изготовлением и продажей официальных документов, предоставляющих право поступать в вузы и колледжи в обход министерства образования и Государственного экзаменационного центра, а также подтверждающих получение образования в этих учебных заведениях, сообщает в понедельник Trend со ссылкой на пресс-службу генеральной прокуратуры.

Так, в ходе обыска кабинетов заведующего кафедры физической культуры и допризывной гражданской подготовки Гянджинского государственного университета - Мамедова Аляддина Хатам оглу и лаборанта данной кафедры -Гасымова Эльмира Мюзадиль оглу, были найдены и изъяты дипломы различных вузов и колледжей и другие документы на имя 37 человек.

Кроме того, во время обыска в кабинете и автомобиле экс директора ООО «Исмаилллинский олимпийский спорткомплекс» Гумбатова Тофига Муршуд оглу, были найдены и изъяты дипломы различных вузов и колледжей на имя 62 лиц, удостоверения личности граждан, их копии, банковские карточки и другие документы.

Также, во время обыска, произведенного по месту проживания в Гяндже, члена преступной группы Имамгулиева Азера Вагиф оглу, были найдены и изъяты фальшивые печати министерства образования, ряда районных филиалов Института учителей Азербайджана - Гянджинского, Газахского и Нахчыванского филиалов, общего отдела этого института, Гянджинского городского хозрасчетного колледжа бытового обслуживания, Гекчайского государственного колледжа управления и технологий, Азербайджанского университета кооперации, Мингячевирской городской школы кадровой подготовки и квалификации, Азербайджанской академии сельского хозяйства, Азербайджанского педагогического института русского языка и литературы имени М.Ф.Ахундова и других вузов. Были найдены также цветной принтер, специальная сумка для хранения печатей, монитор марки "LG", процессор "Raimb", пять твердых обложек дипломов о высшем образовании, две твердые обложки дипломов об окончании среднего и технического образования и другие средства.

На основании доказательств, собранных Главным управлением, во время проведенных обысков и иных отдельных следственных действий, было установлено, что Мамедов, работая заведующим кафедрой университета, совместно с лаборантом Гасымовым, знакомыми Имамгулиевым, Гумбатовым и другими лицами, которые разыскиваются следствием, создал преступную группу, распределив между ними обязанности.

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