В Баку задержаны лица, игравшие в настольные игры в ритуальном зале (ФОТО/ВИДЕО)

Происшествия 14 апреля 2020 14:11 (UTC+04:00)
В Баку задержаны лица, игравшие в настольные игры в ритуальном зале (ФОТО/ВИДЕО)

БАКУ /Trend/ - На территории Азербайджана все еще наблюдаются случаи нарушения правопорядка, несмотря на объявление особого режима карантина.

Как сообщили во вторник Trend в пресс-службе МВД, в ходе мероприятий, проведенных сотрудниками Сабаильского РУП и 41-го отделения, было установлено, что шесть человек, нарушая требования особого режима карантина, играли в азартные и настольные игры в ритуальном зале, находящемся в общем пользовании в поселке Бадамдар. Сотрудники полиции задержали этих лиц и привели в 41-е отделение полиции.

В тоже время посетители кафе, которое в разрез с требованиями особого режима карантина продолжало деятельность, были оштрафованы в размере 100 манатов каждый согласно статье 211 Кодекса об административных правонарушениях.

(Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Гюнель Зейналова)

В Баку задержаны лица, игравшие в настольные игры в ритуальном зале (ФОТО/ВИДЕО) - Gallery Image
В Баку задержаны лица, игравшие в настольные игры в ритуальном зале (ФОТО/ВИДЕО) - Gallery Image
В Баку задержаны лица, игравшие в настольные игры в ритуальном зале (ФОТО/ВИДЕО) - Gallery Image
В Баку задержаны лица, игравшие в настольные игры в ритуальном зале (ФОТО/ВИДЕО) - Gallery Thumbnail
В Баку задержаны лица, игравшие в настольные игры в ритуальном зале (ФОТО/ВИДЕО) - Gallery Thumbnail
В Баку задержаны лица, игравшие в настольные игры в ритуальном зале (ФОТО/ВИДЕО) - Gallery Thumbnail
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