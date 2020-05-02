Служба госбезопасности: Было задержано лицо, пытавшееся ввезти в Азербайджан из Ирана крупную партию наркотиков

БАКУ /Trend/ - В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудников Службы государственной безопасности (СГБ) предотвращена попытка контрабандного ввоза крупной партии наркотических средств и психотропных веществ из Ирана в Азербайджан, сообщили в субботу Trend в СГБ.

В результате проведенных мероприятий на территории села Гюльмамедли Джалилабадского района в качестве подозреваемого в незаконном приобретении, перевозке и контрабанде психотропных веществ и наркотиков с целью продажи был задержан гражданин Азербайджана Исмаилов Исрафил Юрий оглу был задержан, во время обыска при нем и в его мотоцикле была обнаружены и изъяты свыше 15 кг 346 граммов героина и 962,1 грамма психотропного вещества метамфетамин.

По факту в Службе государственной безопасности по статьям 206.3.2 (контрабанда наркотических средств, психотропных веществ или их прекурсоров группой лиц по предварительному сговору), 234.4.1 и 234.4.3 (незаконные приобретение, хранение, перевозка, сбыт группой лиц по предварительному сговору или организованной группой наркотических средств, психотропных веществ или их прекурсоров в крупном размере) УК Азербайджана Исрафил Исмаилов был привлечен к ответственности в качестве подозреваемого, и решением суда в отношении него была избрана мера пресечения в виде ареста.

В настоящее время оперативно-следственные мероприятия по выявлению других участников этих преступлений продолжаются.

(Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Гюнель Зейналова)