МЧС Азербайджана провело совещание в связи с пожаром в ТЦ EuroHome (ФОТО)

БАКУ/Trend/ - В Государственной службе противопожарной охраны МЧС состоялось оперативное совещание с участием заместителя министра по чрезвычайным ситуациям, генерал-лейтенанта Этибара Мирзоева, посвященное обсуждению работ по тушению пожара, произошедшего 11 мая на рынке стройматериалов EuroHome в Бинагадинском районе Баку, сообщает в четверг Trend со ссылкой на МЧС.

Выступая на совещании начальник Государственной службы пожарной охраны, генерал-майор внутренней службы Физули Асадов проинформировал о мерах, предпринимаемых в целом по организации работы Службы, дальнейшему повышению боевой и профессиональной подготовки личного состава, предотвращению и оперативному тушению с малыми потерями произошедших пожаров.

Затем заместитель начальника Государственной службы пожарной охраны, полковник Рза Худиев выступил с докладом по тушению пожара на рынке стройматериалов EuroHome, отметил, что тушение пожара, относящегося к категории сложных, было организовано по инструкции, и предприняты всевозможные меры по минимизации ущерба.

Заместитель министра, генерал-лейтенант Этибар Мирзоев в своем выступлении положительно оценил деятельность Государственной службы противопожарной охраны, дал дополнительные поручения по повышению профессиональной, боевой и физической подготовки личного состава, повышению дисциплины, уровня организации ремонта и эксплуатации противопожарной техники, проведения профилактических мероприятий на объектах, где противопожарная охрана организуется на договорной основе, по реализации более эффективной противопожарной работы и другим направлениям.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Гюнель Зейналова)