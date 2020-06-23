Один человек утонул в канале Верхний Карабах - МЧС ведет поиски

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане в канале Верхний Карабах утонул один человек.

Как сообщает во вторник Trend со ссылкой на пресс-службу МЧС, на горячую линию "112" министерства поступила информация о том, что на участке канала Верхний Карабах, проходящем через село Гаджбадалли Агджебединского района, утонул Солтанов Осман Афсар оглу (1982 г.).

На место происшествия были направлены спасатели-водолазы Госслужбы по контролю над маломерными судами и спасению на водах. Ведется поиск тела.