При ремонте на автодороге Баку-Ростов скончался рабочий

БАКУ /Trend/ - Сегодня около 11:00 часов, при заливке посредством помпы бетона на 60-м километре строящейся автомобильной дороги Баку-Ростов дорожным управлением специального назначения № 6 Государственного агентства автомобильных дорог, помпа разорвалась, в результате дорожный рабочий - житель города Сумгайыт Ильгар Бейляров (1967 г.р.), от полученных травм различной степени тяжести скончался в больнице, сообщает в четверг Trend со ссылкой на Агентство.

По факту в прокуратуре Хызынского района возбуждено уголовное дело по ст. 162.2 (нарушение правил охраны труда) УК Азербайджана.

Место происшествия было осмотрено с участием прокурора-криминалиста, были опрошены свидетели происшествия, осуществлены другие неотложные меры.

По делу назначены судебно-медицинская экспертиза и экспертиза по технической безопасности.

В настоящее время проводятся необходимые следственные мероприятия.

(Текст: Кямаля Сеидова.)