Бывший завотделом Управления МИД Азербайджана отпущен под домашний арест (версия 2)
(Первая версия в 12:32)
БАКУ /Trend/ - Бывший заведующий консульско-юридическим отделом Консульского управления МИД Азербайджана Нурпаша Абдуллаев отпущен под домашний арест, сообщает в субботу Trend.
Отметим, что сегодня в Сабаильском районном суде было рассмотрено ходатайство об изменении меры пресечения, избранной в отношении бывшего заведующего консульско-юридическим отделом Консульского управления МИД Азербайджана Нурпаши Абдуллаева, задержанного в ходе операции, проведенной Службой государственной безопасности (СГБ).
Ходатайство было рассмотрено и принято решение, согласно которому Абдуллаев отпущен под домашний арест.
(Автор: Самир Али. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ровшан Гусейнов)
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