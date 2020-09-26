Бывший завотделом Управления МИД Азербайджана отпущен под домашний арест (версия 2)

(Первая версия в 12:32)

БАКУ /Trend/ - Бывший заведующий консульско-юридическим отделом Консульского управления МИД Азербайджана Нурпаша Абдуллаев отпущен под домашний арест, сообщает в субботу Trend.

Отметим, что сегодня в Сабаильском районном суде было рассмотрено ходатайство об изменении меры пресечения, избранной в отношении бывшего заведующего консульско-юридическим отделом Консульского управления МИД Азербайджана Нурпаши Абдуллаева, задержанного в ходе операции, проведенной Службой государственной безопасности (СГБ).

Ходатайство было рассмотрено и принято решение, согласно которому Абдуллаев отпущен под домашний арест.

(Автор: Самир Али. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ровшан Гусейнов)