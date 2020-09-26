СГБ Азербайджана пресекла незаконный оборот крупной партии наркотиков (ВИДЕО)

БАКУ /Trend/ - В результате оперативно-розыскных мер Службы государственной безопасности (СГБ) на территории страны был предотвращен незаконный оборот крупной партии наркотических средств, психотропных и сильнодействующих веществ, привезенных из Ирана в Азербайджан контрабандой, сообщает в субботу Trend со ссылкой на сайт СГБ.

СГБ были обнаружены и изъяты более 19,5 кг героина, около 10 кг опия-сырца, свыше 3,5 кг высушенной марихуаны, около 104 г метадона, более 19,5 кг психотропного вещества метамфетамин и 75 г сильнодействующего вещества "прегабалин", незаконно приобретенных с целью перепродажи гражданами Азербайджана Гумбатовым Вугаром Гусейн оглу и Алиевым Эльнуром Тельман оглу.

По факту в СГБ было возбуждено уголовное дело по ст. 206.3.2 (Контрабанда наркотических средств и психотропных веществ, совершенная группой лиц по предварительному сговору; 234.4.1(изготовление, приобретение, хранение, пересылка, перевозка или сбыт прекурсоров в целях незаконного изготовления и переработки наркотических средств или психотропных веществ) и 234.4.3 (изготовление, приобретение, хранение, пересылка, перевозка или сбыт прекурсоров в целях незаконного изготовления и переработки наркотических средств или психотропных веществ), 240.3.2 (незаконные изготовление, переработка, приобретение, хранение, перевозка или пересылка в целях сбыта, а равно незаконный сбыт сильнодействующих или ядовитых веществ, не являющихся наркотическими средствами или психотропными веществами, либо оборудования для их изготовления или переработки в крупном размере) УК Азербайджана.

Гумбатов и Алиев были привлечены в качестве обвиняемых, решением суда в их отношении избрана мера пресечения в виде ареста.

В настоящее время продолжаются следственно-оперативные меры по установлению других участников их преступных деяний.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ровшан Гусейнов)