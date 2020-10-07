Обстрелы со стороны ВС Армении вызывают пожары и разрушения на гражданских объектах — МЧС Азербайджана (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Вооруженные силы Армении, обстреливая из тяжелой артиллерии и ракетных установок азербайджанские населенные пункты, гражданские объекты, в том числе частные и многоквартирные дома, хозяйства, продолжают вызывать на гражданских объектах разрушения и пожары.

Как сообщили в среду Trend в МЧС, снаряд, выпущенный ВС Армении, разрушил частный дом гражданина в Агдамском районе. Привлеченные на место происшествия спасатели Карабахского регионального центра МЧС извлекли из-под развалин дома и передали по назначению тело одного человека.

Снаряд, который упал в Физулинском районе, нанес ущерб пожарной машине Государственной противопожарной службы МЧС. Пострадавших нет.

Очередной снаряд, выпущенный ВС Армении по Геранбойскому району, повредил административное здание Ходжалинской районной части пожарной охраны МЧС и легковому автомобилю, припаркованному неподалеку.

В МЧС отметили, что в целях тушения пожаров, возникших в результате армянских артобстрелов на различных объектах, в том числе гражданских, а также в частных и многоквартирных домах, хозяйствах, инфраструктурных объектах, министерство работает в усиленном режиме. В связи с чрезвычайными ситуациями министерство просит звонить на номер горячей линии "112".

(Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)