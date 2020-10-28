Среди погибших и раненых в Барде от армянского террора есть и дети - главврач

БАКУ / Trend/ - Среди погибших и раненых в Барде в результате армянского террора есть и дети.

Об этом сказал главврач Центральной больницы Бардинского района Алияр Сарваров, сообщает в среду Trend,

По его словам, пока в больницу поступило около 40 раненых: "Состояние большинства раненых тяжелое. Сейчас проводятся операции. Среди раненых дети в возрасте 15-16 лет, в том числе 16-летний парень, получивший тяжелое осколочное ранение в область грудной клетки, спасти которого, к сожалению, не удалось. В данный момент все врачи, борющиеся за жизнь пострадавших, на работе".

Отметим, что в результате сегодняшнего ракетного удара Армении по Барде погиб 21 и ранены около 70 мирных жителей.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Наталья Кочнева)