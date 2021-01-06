Продлен срок ареста бывших должностных лиц Гянджи

БАКУ /Trend/ - В Бинагадинском районном суде были рассмотрены ходатайства следственного органа по продлению срока ареста в отношении бывшего главы Исполнительной власти Низаминского района Гянджи Махарата Мустафаева и бывшего начальника Управления архитектуры и градостроительства мэрии Али Рустамли, сообщает в среду Trend.

Ходатайства были представлены на процессах, проведенных под председательством судьи Вугара Мамедова, мера пресечения в виде ареста в отношении обоих виновных лиц была продлена на 2 месяца.

Напомним, что эти лица были арестованы в августе 2020 года в связи с уголовным делом, возбужденным Главным управлением по борьбе с коррупцией при Генеральном прокуроре Азербайджанской Республики.

Следствием было установлено, что в период работы на посту главы ИВ Низаминского района Гянджи Мустафаев, войдя в сговор с начальником Управления архитектуры и градостроительства мэрии Али Рустамли и другими должностными лицами, при их посредничестве взял у отдельных лиц взятку в размере 194 300 манатов взамен на выдачу разрешений на проектирование частных домов и ведение строительных работ.

Также пообещав создать условия для продолжения производственной деятельности, он мошенническим путем присвоил 175 500 манатов, принадлежащих гражданину.

Кроме того, установлены основания по подозрению в том, что Махарат Мустафаев в бытность заведующим отделом архитектуры и градостроительства ИВ Гянджи через инженера возглавляемого им отдела вымогал у гражданина 9 тысяч манатов для оформления документов.

24 августа 2020 года Махарату Мустафаеву, Али Рустамли, а также участвовавшему в качестве посредника в совершении этих преступлений Разину Гахраманову были предъявлены обвинения по статьям 308.2 (злоупотребление должностными полномочиями, повлекшие тяжкие последствия), 311.3 (получение взятки в крупном размере группой лиц по предварительному сговору или организованной группой), 32.4, 312.2 (дача взятки должностному лицу за совершение им заведомо незаконных действий), 29, 178.2 (мошенничество с причинением значительного ущерба лицом с использованием своего служебного положения) УК Азербайджана.

Решением Бинагадинского районного суда в отношении Мустафаева и Рустамли была избрана мера пресечения в виде ареста, в отношении Гахраманова – взятие под контроль полиции.

(Автор: Самир Али. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Наталья Кочнева)