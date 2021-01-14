В Гобустане произошло извержение вулкана

БАКУ /Trend/ - Согласно информации "Бюро исследований землетрясений" Республиканского центра сейсмологической службы при НАНА, 9 января 2021 года в Гобустанском районе произошло извержение вулкана Шыхзехирли.

Как сообщили в четверг Trend в Центре, извержение вулкана характеризовалось тремя циклами активности в течение дня.

Было отмечено, что первая активная фаза извержения пришлась на 17:48:36 по местному времени и продолжалась почти три с половиной минуты, вторая фаза началась в 17:53:59 и длилась 2 минуты 18 секунд, а третья – в 17:58:17 по местному времени и продолжалась дольше предыдущих – 7 минут.

(Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Надир Насиров)